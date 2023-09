Fanatieke Grand Theft Auto Online spelers kunnen al geruime tijd tegen betaling via GTA+ wat extra voordeeltjes krijgen. Rockstar Games is nu van plan dit naar een hoger niveau te tillen, want ze hebben aangekondigd dat er klassieke games aan het lidmaatschap zijn toegevoegd.

Als je een abonnement hebt op GTA+, is het nu mogelijk om de drie games te spelen die inbegrepen zitten in de GTA Trilogy: The Definitive Edition. Dit zal niet altijd zo blijven, want op termijn zal Rockstar Games de beschikbare titels inwisselen voor andere games, zodat het een beetje rouleert.

Als je abonnee bent, dan zul je nu in de PlayStation en Xbox Store de optie van ‘Installeer met GTA+ zien’, waarmee je de games dus ‘gratis’ binnenhaalt en kunt spelen. Mocht je de games daadwerkelijk willen aanschaffen, dan krijg je 20% korting.