Review | Lies of P – Het fictieve kinderverhaal van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi over een houten pop die tot leven komt en op avontuur gaat, is bij iedereen wel bekend. Pinokkio doorgaat tegenwoordig zelfs een heuse wederopstanding. Zo is het verhaal recent nog door Disney als live-action remake uitgebracht en werd de geanimeerde versie van Guillermo del Toro zelfs met een Oscar bekroond. Niet alleen in de filmindustrie, maar ook in de games maakt Pinokkio nu zijn rentree, dit in de vorm van Lies of P. De game is van Zuid-Koreaanse komaf en brengt een eigen draai op het klassieke verhaal in deze soulslike game. Hierin zien we P – oftewel Pinokkio – in hele andere problemen terechtkomen. In deze review vertellen we je zonder leugens de keiharde waarheid over het eindresultaat.

Krat, het nieuwe Florence

Het klassieke verhaal speelt zich af in de Italiaanse regio van Florence, maar dit is dan wel omgedoopt naar de fictieve stad Krat. Dit stadje stelde maar weinig voor totdat een geheimzinnige groep Alchemists naar de stad kwam en daar het zeldzame mineraal Ergo begon te ontginnen. Dit mineraal bevat veel kracht en de ontdekking hiervan heeft ervoor gezorgd dat Krat tot een grote stad is uitgegroeid. Met behulp van alchemie en techniek werden mechanische poppen ontwikkeld die de mensheid moesten helpen. Al deze poppen zijn gecodeerd met de Grand Covenant in hun achterhoofd: een soort veiligheidscode die ervoor zorgt dat ze mensen nooit kwaad kunnen doen.

Dit gaat echter niet helemaal zoals gehoopt, want plots begint er een mysterieuze waanzin onder de poppen te heersen en slaan ze compleet op hol. Veel inwoners worden omgelegd door hun trouwe butlers, dienstknechten, schoonmaaksters en mechanische soldaten. De wereld lijkt verloren, maar daar komt Pinokkio om de hoek kijken. Pinokkio is in een soort slaap, achtergelaten in een trein en hoort plots een fluisterende stem. Deze stem is van een blauwe vlinder die Pinokkio aanraakt, wat hem doet ontwaken. Hij moet erachter zien te komen waarom de Puppet Frenzy gaande is. Pinokkio weet niet veel meer, maar krijgt te horen dat hij naar zijn vader Gepetto moet zoeken. Hij heeft namelijk geholpen bij de creatie van de Puppets, waaronder jijzelf natuurlijk.

Het verhaal van Lies of P wijkt flink af van het origineel, maar blijft tegelijkertijd trouw aan de inspiratiebron. We zien bekende personages voorbij komen zoals natuurlijk Gepetto, maar ook de Kat en de Vos komen op een speciale manier terug. Een leuk detail is dat Gemini – oftewel Japie Krekel – vrijwel in het begin als een soort geweten en gids werkt. Uiteraard zijn hier veel nog andere personages bij verzonnen en volgt Pinokkio uiteindelijk zijn eigen weg in de game. Onderweg krijg je te maken met veel keuzes, waarbij je altijd de optie voor de waarheid of een leugen hebt. Vertel je de waarheid, dan blijf je een mechanische pop. Lieg je, dan zal Pinokkio zich anders gaan gedragen en steeds meer veranderen in een mens. Dit heeft weer invloed op het verhaal, de personages die je tegenkomt en zelfs de omgeving. De poppen kunnen namelijk niet liegen en Pinokkio is daardoor uniek. Hij kan hierdoor emoties voelen en dialogen interpreteren zoals geen ander. We gaan verder niks over het verhaal verklappen, maar wel kunnen we zeggen dat het to-the-point is en zeker ook boeiend, van begin tot eind.

Lie or die

Nu Krat alleen maar dood en verderf is, moet Pinokkio zichzelf kunnen verdedigen. Net als in verschillende soulslike games kan je een eigen build maken en mag je kiezen uit een drietal presets waarmee je het avontuur aangaat. Zo kan je kiezen voor de Cricket build wat voor gebalanceerde stats van Pinokkio zorgt, een Bastard build die stats geeft waarbij je lichtvoetig bent en tot slot de Sweeper build, die goed is voor zware wapens te hanteren en met weinig klappen veel schade te veroorzaken. Ongeacht welke build je hebt, kan Pinokkio snelle aanvallen uitvoeren, zware klappen uitdelen en uiteraard vijandige aanvallen ontwijken of blokkeren. Je kan er ook voor kiezen om aanvallen te pareren en dat werkt ongeveer zoals in Sekiro: Shadows Die Twice. Een aanval blokkeren zorgt er voor dat je nog wat levens uit je levensbalk verliest, maar een Perfect Parry – pareren dus – zorgt voor geen schade. Sterker nog, het doet schade aan het wapen van de vijand.

Weet je vaak genoeg een Perfect Parry tijdens een gevecht uit te voeren, dan heb je kans dat het wapen van de vijand breekt. Dit zorgt ervoor dat de vijand zijn of haar aanvallen minder schade doen. Als je genoeg klappen uitgedeeld hebt en vaak Perfect Parries uitvoert, zal de levensbalk van de vijand wit knipperen. Een charge attack zorgt er dan voor dat de vijand tijdelijk versuft is en zijn verdediging verliest. Dit opent de mogelijkheid om een Fatal Attack te doen, die veel schade aanricht. De timing van de Perfect Parries zijn niet altijd even gemakkelijk, dus je zal regelmatig schade oplopen. Niet getreurd, want je hebt – net zoals in Bloodborne – de mogelijkheid om wat leven terug te krijgen door klappen uit te delen. Agressie loont in Lies of P en er zijn genoeg wapens die je kunt gebruiken tijdens jouw avontuur, waarin je het opneemt tegen mechanische poppen, mensen en monsters.

Wapens uit elkaar trekken en combineren

Wat betreft wapens heeft Neowiz een leuk concept neergezet, namelijk dat je min of meer alle wapens met elkaar kunt combineren. Elk wapen bestaat namelijk uit een lemmet en een heft dat je kunt combineren met andere varianten. Een zware, tweehandige hamer kan bijvoorbeeld plots een hamer worden die je gebruikt als een rapier. Wil je een lans gebruiken als een dolk of andersom? Het kan, want de mogelijkheid is er in Lies of P en dat geeft veel vrijheid. Het heft van een wapen bepaalt uit welke moveset jouw aanvallen bestaan en hierbij kan je het lemmet weer upgraden. Er zijn ook een aantal unieke wapens die niet uit elkaar gehaald kunnen worden en die zijn vaak ook het sterkst. Dat is wat jammer, omdat je hierdoor minder geneigd bent om de standaard wapens te combineren.

Verder beschikt Pinokkio over een aantal handige tools. Zo is hij voorzien van een mechanische linkerarm die in varianten beschikbaar is en komt met verschillende features. In eerste instantie kun je met de arm enkel slaan, wat veel schade doet, maar later krijg je er meer mogelijkheden bij, zoals vuurspuwen of andere handige hulpmiddelen. De mechanische armen die je op vaste plekken in de game kunt verwisselen kunnen slechts beperkt gebruikt worden, omdat deze gekoppeld zijn aan een zogeheten Legion meter. Bij gebruik zal deze meter teruglopen, die weer aan te vullen valt met zogeheten Legion Magazines, wat consumables zijn. De mechanische arm kan daarnaast ook een grijphaak worden, kan mijnen leggen of als een zwaar kanon worden gebruikt. Daarnaast kan Pinokkio gebruikmaken van Fable Arts, die je op elk lemmet en heft kunt vinden. Die geven je buffs in de gameplay, zoals een reeks combo’s achter elkaar laten uitvoeren, een wapen dat uitklapt voor meer schade of tijdelijk perfect inkomende aanvallen blokkeren. Het gebruik hiervan is gekoppeld aan de Fable Arts balk, die langzaam oplaadt door klappen uit te delen.

Tot slot kan Pinokkio ook geüpgraded worden met behulp van P-Organs, het hart van Pinokkio. Keuzes staan hierin centraal, want je moet de skills namelijk activeren met Quartz en dit is een zeldzaam item wat je maar beperkt vindt. Hier kan je vaardigheden zoals kunnen wegrollen terwijl je op de grond ligt mee vrijspelen, meerdere mechanische armen tegelijk kunnen uitrusten of vijanden langer versuft achterlaten, zodat je meer tijd hebt om een Fatal Attack uit te voeren. Zoals je ziet heb je veel tools, skills en vaardigheden tot je beschikking. Dit alles maakt de combat daardoor uitgebreid. Bovendien zijn er veel toffe wapens beschikbaar, die het als het ware afmaken en Pinokkio tot de tanden doet bewapenen, zodat hij goed voor de dag komt in de strijd.

Een sombere setting met levendige personages

Zoals we al aangaven, komt Pinokkio op zijn pad een aantal bekende figuren tegen. Gepetto en Japie Krekel zijn van de partij, maar ook zat nieuwe figuren dragen hun steentje bij aan het unieke verhaal dat Neowiz neerzet. Zo heb je bijvoorbeeld Sofia, een jonge vrouw die jouw verzamelde Ergo – de equivalent van Souls – om kan zetten in hogere stats voor Pinokkio. Of Eugénie, een smidse afkomstig uit een ander land en die haar leven te danken heeft aan een gemaskerde Stalker – de organisatie die de tot waanzin geleide poppen moet afmaken – met de naam Alidoro. Veel van deze personages vind je terug in Hotel Krat, wat de veilige plek in stad is en geleid wordt door Antonia. Deze vrouw stond bekend om haar schoonheid, maar zit wegens een mysterieuze ziekte in een rolstoel en vergaapt zich aan een schilderij van haarzelf. Ieder personage heeft zijn of haar eigen motieven om Pinokkio bij te staan of te verraden. De achtergronden, de verhalen en quests voor deze personages zijn daarom erg interessant om te volgen.

Dit alles speelt zich af in Krat wat een vrij sombere stad is. Het kleurenpalet wat gebruikt wordt bestaat vooral uit veel donkere kleuren en grijstinten, maar bepaalde gebieden zorgen voor een goede afwisseling. Zo heb je bijvoorbeeld een marmeren operahuis dat goed onderhouden oogt en mooie, felle kleuren als decoratie gebruikt. In Hotel Krat voelt het levendig en warm aan als een soort ballroom uit de 17e eeuw, maar buiten kom je een verlaten fabriek, duistere grotten vol gif en een illegale stortplaats van poppen tegen. Er hangt een sombere sfeer in Lies of P die authentiek voelt door de aanwezigheid van de personages, maar ook door de vele soorten vijanden die je tegenkomt. Daarnaast tref je nog verschillende facties die elk hun eigen motieven hebben om zich in Krat te begeven. De aanwezige partijen, vijanden en personages maken de wereld erg levendig.

In Lies of P neem je het op tegen veel soorten vijanden. Veel daarvan zijn poppen zoals butlers, soldaten, dienstmeiden en meer, maar je komt ook menselijke vijanden tegen. Dit kunnen bijvoorbeeld Stalkers zijn die proberen te overleven of mysterieuze figuren waarvan hun ware aard pas veel later naar boven komt. De vijanden verschillen in vormen en maten. Zo vecht je het ene moment tegen een simpele, mechanische soldaat en neem je het later op tegen een mechanische, dikke clown die zijn handschoenen met springveren naar je toegooit. Ook unieke minibazen als gigantische robots, wilde beesten en meer geven Pinokkio voldoende problemen om op te lossen. De baasgevechten zijn daarnaast stuk voor stuk een genot om te ervaren en zijn bij vlagen erg uitdagend. Lies of P is een best moeilijke game die zeker bij de baasgevechten regelmatig je skills weet te testen.

Wat technische issues

Lies of P beschikt over twee grafische modi, namelijk Quality en Performance. Op de Quality modus draait Lies of P met een native resolutie van 1440p dat omhoog geschaald wordt naar 4K en dat met een framerate van 30fps. Mensen die beschikken over een 120hz refresh rate op hun display kunnen nog de High Frame Rate mode aanzetten die de frames naar 40fps tilt. De Performance modus draait op een native resolutie van 1080p, die wordt opgeschaald naar 4K en op een solide 60 frames per seconde draait. Het grafische verschil tussen beide is nihil en we raden daarom de Performance modus aan, omdat het op 60fps simpelweg responsiever aanvoelt, wat belangrijk is in games als deze.

Wel merkten we dat de game redelijk vaak last heeft van texture pop-ins tijdens het sprinten en snel draaien, wat vervolgens weer voor gestotter zorgt. Het haalt de immersie wat uit de ervaring en dat is jammer, want de sfeer is namelijk uiterst sterk in Lies of P. Deze sfeer wordt niet alleen sterk gepresenteerd door de omgevingen en personages, maar ook door de uitstekende soundtrack. In Lies of P kan je in quests bijvoorbeeld grammofoonplaten vinden die stuk voor stuk uniek zijn en beluisterd kunnen worden in Hotel Krat. Net als andere Soulslike games is er weinig tot geen muziek op de achtergrond in de levels zelf, maar keert de muziek op volle toeren terug tijdens de baasgevechten. Daarbij is ook het sound design van de wapens van hoge kwaliteit, waardoor het veelal erg realistisch klinkt. Denk aan het gekletter van de wapens, het gepiep van de scharnieren van mechanische poppen en mooie geluidseffecten bij gebruik van de Fatal Attacks en Fable Arts.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.