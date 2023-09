Sony is de PlayStation 5 de afgelopen maanden flink aan het pushen. Zo waren er meerdere promoties en ook deze week is er weer een actie, je kunt namelijk de PlayStation 5 bundel met daarbij EA Sports FC 24 voor een schappelijke prijs aanschaffen. In de PlayStation Direct Store zien we deze bundel nu voor € 499,99 weggaan, wat pakweg € 120,- korting is tegenover de reguliere prijs.

In de Verenigde Staten heeft Sony een andere promotie, namelijk dat nieuwe PlayStation 5 eigenaren een gratis game kunnen claimen. Mensen die daar voor 20 oktober een PlayStation 5 kopen en activeren, komen in aanmerking om een game te kiezen uit een geselecteerd aanbod. Deze promotie zou automatisch zichtbaar worden zodra de PlayStation 5 wordt geïnstalleerd en een account is aangemaakt/er wordt ingelogd op een account.

Er is een aanbod van 12 titels om uit te kiezen:

Deze promotie is niet beschikbaar in Europa en het is even de vraag of die hier nog gaat komen. Overigens stelt analist Daniel Ahmad dat de reden voor de vele promoties hem zit in het doel bereiken van 25 miljoen units verschepen dit fiscale jaar.

“The reason there have been so many deals and offers like this for PS5 recently is because they want to ship 25m units of hardware this FY. No Sony console has ever shipped that much in a single year. Current aim is to meet unmet demand from prior year due to shortages + incentivise new purchases to aggressively increase the install base of PS5.”