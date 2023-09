Vorige week kwamen de toekomstplannen van Microsoft op straat te liggen nadat de documenten zonder aanpassing online werden gezet. Dit was een fout en een flinke domper voor Microsoft, gezien we daar ontzettend veel van geleerd hebben. Dit is ook voor de concurrentie erg praktisch, die een kijkje in de keuken kregen – ook al is lang niet alles relevant of nog representatief.

Dit alles in het kader van de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft, aangaande de overname van Activision Blizzard. Maar er verschijnen ook andere documenten en zo is er een (niet zwartgelakte) Q&A met PlayStation baas Jim Ryan online verschenen. Het is een vraag antwoord document uit 2022 dat nooit is gepubliceerd, maar desalniettemin een licht laat schijnen op de denkwijze van het Japanse bedrijf.

Zo stelt Ryan bijvoorbeeld dat ze de overname van Bungie voor 3.6 miljard dollar een betere investering achten dan de overname die Microsoft doet voor 69 miljard, waarmee ze Activision Blizzard kopen. Of in de woorden van Ryan:

“We know Activision extremely well. They are probably one of our principal partners. In terms of deployment of Sony’s capital, when you look at 69 billion dollars for Activision compared to 3.6 billion dollars for Bungie, we believe that Bungie can give us way more than a 69 billion acquisition of Activision. And that’s before considering the relative value of that particular transaction.”

Sony is ook vrij selectief in overnames, daar waar Microsoft vooral groot denkt en verschillende partijen heeft overwogen, zoals Warner Bros. Games, Nintendo, Valve en meer. Sony kijkt meer naar welke partij goed in de strategie passen. Dit met name in hoe zo’n partij iets kan leveren wat Sony zelf niet kan. Daarbij is een belangrijke afweging ook of zo’n partij actief is op een markt waar Sony zelf niet zo sterk aanwezig is.