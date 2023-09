Als je de periode van de originele Xbox hebt meegemaakt, herinner je je misschien nog wel de exclusieve game MechAssault. Dit was één van de eerste titels die gebruikmaakte van Xbox Live online multiplayer. Er is een kans dat deze franchise weer terugkeert.

In een interview tijdens de Tokyo Game Show 2023 werd Xbox-baas Phil Spencer gevraagd welke franchise hij graag nieuw leven zou willen inblazen, zo meldt Idle Sloth via X. Volgens Spencer was MechAssault zijn tijd toen ver vooruit, dus hij zou graag een nieuw deel in deze serie zien verschijnen voor de huidige generatie.

“I always wanted us to go back and revisit MechAssault MechWarrior space, I think there’s a lot we can do. There’s so much about that whole franchise that in some way was ahead of its time, and it would be nice to get to go back and revisit.”