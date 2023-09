Eergisteren kwam het bericht naar buiten dat een ransomware groep toegang heeft gehad tot alle Sony systemen en data heeft gestolen. Het zou gaan om pakweg 6.000 bestanden die later deze week online gezet zullen worden tenzij er voor die tijd een koper gevonden wordt.

Het aantal bestanden is wat laag als de groep toegang gehad zou hebben tot alle systemen, maar desalniettemin neemt Sony het serieus. In een verklaring aan IGN heeft Sony aangegeven dat ze een onderzoek hebben ingesteld naar de vermeende onrechtmatige toegang van buitenaf.

“We are currently investigating the situation, and we have no further comment at this time.”