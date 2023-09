De Metaverse is de toekomst. De term valt steeds vaker en ontwikkelaars zijn zich hier ook meer en meer op gaan richten. Dit niet alleen in entertainment, maar ook in allerlei andere opzichten en het is met alle nieuwe trends niet gek dat steeds meer partijen aanhaken.

In een opgedoken Q&A met PlayStation baas Jim Ryan werd hem gevraagd naar zijn mening over de Metaverse. In zijn antwoord merkt hij terecht op dat Sony met PlayStation Home zijn tijd destijds ver vooruit was. Helaas is PlayStation Home niet meer, maar het was precies zoals de Metaverse nu veelal aangeduid wordt.

“We’re approaching metaverse conversations through 2 lenses. First is as a platform holder. We had something called PlayStation Home for the PS3 and that was a very early manifestation of a platform metaverse. It was probably 10- 15 years ahead of its time. The second is from the studio perspective. We have a couple of projects underway that are very exciting for us, in terms of creating some sort of game-type metaverse which can possibly have collaboration with other parts of Sony. Sony’s entertainment assets have huge potential in the metaverse area. As for VR2, we see it as having a role down the road, more in the mid-term.”

PlayStation Home was natuurlijk een gesloten platform binnen het PlayStation ecosysteem, maar bood toen al veel mogelijkheden. De service was z’n tijd toen 10 tot 15 jaar vooruit, toen het in 2008 gelanceerd werd. Helaas sloot Sony in 2015 de deuren van PlayStation Home.

Helemaal verdwenen is het niet, want er is een groep fanatieke PlayStation Home liefhebbers die al lange tijd werken aan het terugbrengen van de service. Meer daarover kan je hier lezen.