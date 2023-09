Begin november mogen we EA Sports WRC verwachten en gezien dat niet al te lang meer duurt, zullen we de komende tijd veel van de game te zien krijgen. Sterker nog, later vandaag zullen we ook een preview publiceren met daarin veel informatie over de racer.

In de tussentijd heeft EA Sports een nieuwe deep dive video van de game uitgebracht, waarin de ontwikkelaar dieper ingaat op de verschillende modi en features van de racegame. Hieronder valt de Builder, waarmee spelers hun eigen auto kunnen maken.

Verder komt het volgende nog aan bod:

Regularity Rally: een alternatieve vorm van competitie die in verschillende modi in het spel aanwezig is

Rally School: de perfecte plek om te beginnen met EA SPORTS™ WRC en alle fundamentele vaardigheden aan te leren om een rallyauto te besturen

Championship: de traditionele singleplayer WRC-ervaring waarin het echte seizoen wordt nagebootst

Ook komen multiplayer, clubs en meer voorbij

EA Sports WRC verschijnt op de genoemde datum voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.