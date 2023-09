Far Cry 7 is officieel nog niet aangekondigd, maar de eerste details zijn al gelekt. Daarnaast zijn games in de franchise vrij populair, waardoor het enigszins een vanzelfsprekendheid is dat er een nieuw deel in de reeks uitkomt. Die zou naar verluidt eind volgend jaar moeten verschijnen en volgens een nieuw gerucht komt de game dan ook gelijk naar de Nintendo Switch opvolger.

Volgens Felipe Lima, de hoofdredacteur van de Braziliaanse site Universo Nintendo, zal Far Cry 7 op release beschikbaar zijn voor het nieuwe platform van Nintendo. Gezien de game volgens geruchten eind volgend jaar uitkomt, is dat de zoveelste ‘bevestiging’ dat de Nintendo Switch opvolger voor ergens volgend jaar gepland staat.

Lima is overigens in het verleden accuraat gebleken met inside informatie en hoewel we dit natuurlijk niet kunnen bevestigen, geeft zijn track record hem geloofwaardigheid.