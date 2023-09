Star Wars: Knights of the Old Republic wordt gezien als één van de betere Star Wars-games, dus de vreugde was dan ook groot toen er een remake werd aangekondigd. Deze aankondiging werd in 2021 gedaan, maar we hebben al een lange tijd niets meer van de game vernomen.

In mei werd echter nog aangekondigd dat de game in ontwikkeling is, al zou het er achter de schermen moeizaam aan toegaan met onder andere een wisseling van ontwikkelaar. Dat het moeizaam gaat lijkt nu wat meer bevestigd te worden, want uit het niets heeft Sony de aankondigingstrailer offline gehaald.

Dit komt zo nu en dan weleens voor, al is het wat opmerkelijk dat een trailer van maar liefst twee jaar terug ‘gewist’ wordt. Ook zijn tweets waarin er over de game wordt gesproken verwijderd, wat al wat meer aangeeft dat er iets niet in de haak is. Het lijkt alsof Sony het bestaan van de titel in z’n volledigheid wil wissen.

Interessant in dit verhaal is dat Sony de game zou uitgeven en als je als uitgever dit soort acties doet, riekt dat naar problemen achter de schermen. Wat zou immers een andere reden kunnen zijn? De ontwikkeling ligt bij één van de studio’s die onder Embracer Group valt en van die partij weten we dat ze studio’s aan het sluiten zijn in het kader van een reorganisatie.

Wat nu de daadwerkelijke situatie rondom Star Wars: Knights of the Old Republic is, is echter gissen.