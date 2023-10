Vorige week werd bekend dat Jim Ryan, de huidige president van Sony Interactive Entertainment, volgend jaar met pensioen gaat. Hij blijft tot die tijd aan, maar zal zijn werkzaamheden samen met Hiroki Totoki uitvoeren, die de transitie overziet naar de nieuwe CEO die nog gekozen moet worden.

Een van zijn focuspunten de afgelopen jaren was games as a service. Het is een trend die gelijk walging oproept bij gamers, maar bij succes zijn dat soort titels enorme geldmachines voor uitgevers. Sterker nog, Sony heeft zelfs Bungie gekocht om daarmee kennis en kunde rondom een GAAS-game in huis te halen.

De focus die onder leiding van Ryan is verschoven heeft vanuit de community al vaak zat kritiek opgeleverd, al moeten we de eerste echte resultaten nog zien. In een nieuw artikel op Bloomberg stelt journalist Jason Schreier nu dat het niet alleen de community is die niet blij is met de focus op games as a service.

Volgens Schreier zijn er ook een aantal studio’s die de verandering van focus als ongemakkelijk hebben ervaren. Met name omdat studio’s jaren bezig zijn geweest met het vormen van teams die gespecialiseerd zijn in grote, cinematische avonturen die alleen gespeeld kunnen worden. Dit staat dus haaks op games as a service.

“But over the last two years, Ryan has overseen a PlayStation shift toward “games as a service,” a popular industry buzzword referring to video games, usually multiplayer, that can be monetized over long periods of time. It’s been an uncomfortable pivot for some of Sony’s studios, which have spent the last decade building out teams of experienced developers to make big, cinematic adventure games that are played solo.”

Hoewel de studio’s niet bij naam genoemd worden is het beste voorbeeld natuurlijk de multiplayer game die gebaseerd is op The Last of Us, die opnieuw geëvalueerd wordt omdat het niet gaat zoals ze voor ogen hadden. Verder weten we dat Guerrilla Games met een multiplayer game bezig is rondom Horizon.

Tegelijkertijd ligt bij Insomniac de focus dan weer op singleplayer games met Marvel’s Spider-Man 2 en Wolverine.