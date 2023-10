De Batman: Arkham Trilogy voor de Nintendo Switch kreeg nog niet zo lang geleden een releasedatum, maar die is niet langer relevant. De geplande release van 13 oktober is namelijk geschrapt, omdat de trilogie is uitgesteld naar 1 december.

De reden voor het uitstel is zoals we zo vaak horen, de ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de games in orde te maken voor de release. Om de kwaliteit te optimaliseren is het daarom noodzakelijk om de trilogie met pakweg zes weken uit te stellen.

De Batman: Arkham Trilogy bestaat uit de volgende games: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City en Batman: Arkham Knight. Alle downloadbare content die voor deze games is uitgebracht zit ook bij de trilogie inbegrepen.