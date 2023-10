Het is duidelijk dat de levenscyclus van de Switch ten einde loopt, ook al is zijn opvolger nog niet onthuld. Als je je zorgen maakt dat er geen games meer gemaakt zullen worden voor de hybride console van Nintendo zodra de ‘Switch 2’ wordt aangekondigd, dan stelt het Japanse bedrijf je nu alvast gerust.

President Shuntaro Furukawa heeft in een interview met Nikkei gezegd dat Nintendo zelf in ieder geval tot en met het fiscale jaar 2025 nog games zal blijven maken voor de Switch. De console zal dus niet meteen worden vergeten wanneer de next-gen console van Nintendo naar verwachting in 2024 op de markt verschijnt.

“We are still working on software for the Switch for the fiscal year ending March 31, 2025. In the fiscal year ending March 31, 2024, we hope to sustain the momentum of Zelda and the [Super Mario Bros] movie, with focus on the holiday sales season. As for hardware, we will maximize not only new demand for the hardware, but also for those buying second consoles and replacements.”