The Last of Us: Part II lanceerde zonder een multiplayer-modus en dit had ermee te maken dat Naughty Dog hard werkte aan een aparte game, die vooralsnog geen officiële titel heeft gekregen. Neil Druckmann vertelde dat we dit jaar nog meer te horen zouden krijgen over de game, maar in mei waren er al de eerste geluiden dat Naughty Dog meer tijd nodig had en dat het project opnieuw geëvalueerd zou worden.

Nu is er wederom slecht nieuws omtrent de multiplayergame, een uitgebreide rapportage van Kotaku zegt namelijk dat de ontwikkeling van de spin-off “stop is gezet, maar niet geannuleerd is”. Eerdere geruchten zeiden dat het ontwikkelteam achter de game was verkleind en dat interne tests onder begeleiding van live service-meesters Bungie geen succes waren. Na een reeks tegenslagen lijkt de game vooralsnog dus in de vriezer te zijn gelegd en het is nog maar de vraag of we er ooit nog wat van terug gaan zien.