De grootste awardshow ter wereld voor games is natuurlijk de Amerikaanse show The Game Awards, jaarlijks georganiseerd door Geoff Keighley. Als we meer lokaal kijken hebben we de Dutch Game Awards en die zijn vanavond uitgereikt.

De show vond plaats in Beeld & Geluid te Hilversum en in verschillende categorieën waren diverse games genomineerd. Nu de awardshow erop zit, zijn de winnaars bekend en die hebben we hieronder op een rijtje gezet samen met de genomineerden. De winnaars dikgedrukt.

Beste game

Once Upon a Jester

Age of Wonders 4

Mail Time

Beste art

Mail Time

Isonzo

Horizon: Call of the Mountain

Beste audio

Secret Shuffle

Isonzo

Deliver us Mars

Beste innovatie

The Past Within

Secret Shuffle

Robo Maestro

Beste technologie

Marvel’s Spider-Man Remastered

Kayak VR: Mirage

Horizon: Call of the Mountain

Beste game design

The Past Within

Secret Shuffle

Iron Line

Beste applied game

Can’t Wait to learn: Ukraine

ReAction

Klankkr8

Beste debuut game

The Tale of Bistun

Kayak VR: Mirage

Mail Time

Beste student game

Iron Line

Ornament Express

Viking Hiking

Het zal je vast opvallen dat er wat internationale titels tussen staan: Marvel’s Spider-Man en Horizon: Call of the Mountain. Die eerste gaat dan om de pc-port van het Nederlandse Nixxes en die tweede is natuurlijk door Firesprite in samenwerking met het Amsterdamse Guerrilla Games gemaakt.

Age of Wonders is de grote winnaar, gezien die de prijs van beste game gewonnen heeft. De andere grote winnaar is Secret Shuffle, die in twee categorieën wint en dus boven de rest uitstijgt qua aantal prijzen.

Tot slot werden er nog zogeheten Special Awards uitgereikt. Dit aan mensen of studio’s die een belangrijke bijdrage hebben geleverd in het ontwikkelen van de Nederlandse gamesindustrie:

Best Studio: Triumph Studios

Inclusion Award: Esmeé van’t Hoff

Career Achievement: Angie Smets

Awesome Achievement: Deloryan Games

De winnaars zijn gekozen door een professionele en diverse jury. Naast een award krijgen de winnaars ook een plek (indien mogelijk) in de collectie van Beeld & Geluid, waar de games als cultureel erfgoed voor de eeuwigheid bewaard worden.