Naughty Dog is na de release van The Last of Us: Part II aan de slag gegaan met onder andere een multiplayer project in hetzelfde universum. We zouden meer van deze game gaan zien dit jaar, maar begin deze zomer werd bekend dat Sony het project aan het herevalueren is nadat Bungie met hun live service game expertise naar de titel had gekeken.

Recente geruchten wijzen er bovendien op dat de game in de ijskast is gezet en wat dit versterkt is het vertrek van Anders Howard. Deze ontwikkelaar werd in november 2022 door Naughty Dog aangetrokken in de rol van ‘Principal Monetisation Designer’, maar uit zijn LinkedIn blijkt dat hij eind september alweer bij de ontwikkelaar is vertrokken.

De functie omschrijving zegt genoeg, hij was verantwoordelijk voor het ontwerpen van systemen die microtransacties toepassen in games. Daarbij stelt zijn LinkedIn profiel dat hij werkte aan een multiplayer game in het The Last of Us universum. Bovendien doet dit ook het gerucht ‘bevestigen‘ dat verschillende medewerkers bij de ontwikkelaar zijn ontslagen.