Nog minder dan drie weken en superheldenfans kunnen wereldwijd eindelijk aan de slag met Marvel’s Spider-Man 2. Dit langverwachte vervolg belooft een behoorlijk spectaculair verhaal te vertellen vol knipogen naar Marvel mythologie én verrassende plotwendingen. In die mate dat zelfs ontwikkelaar Insomniac Games nu toekomstige spelers reeds waarschuwt voor spoilers.

Op Twitter vraagt de studio expliciet aan mensen die de game reeds hebben om de ervaring niet te verpesten voor anderen. Iedereen heeft immers het recht om deze titel voor de eerste keer onbesmeurd te ervaren. Wie zeker wil zijn, raden we echter aan om niet te vertrouwen op de goedheid van anderen. Key words op sociale media muten en oppassen met video’s en artikels zijn dus strategieën die meer dan ooit aangewezen zijn.

“Hey Web-Heads! As we approach launch, [Spider-Man 2] spoilers may start to appear online… We worked hard to craft a story PACKED with surprises, so tread carefully and be mindful of posting spoilers. Let’s [be greater together]: please keep the adventure fresh for everyone!”