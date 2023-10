De samenwerking tussen LEGO en Nintendo begint steeds grotere vormen aan te nemen. Er zijn namelijk sets van nog een Nintendo-franchise onderweg, zo is door LEGO aangekondigd. Ditmaal gaat het om Animal Crossing.

Dit is geen grote verrassing, want in augustus werd hier al naar gehint door een aantal mensen. Welke sets we zullen krijgen en wanneer deze in de winkels te vinden zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Voor nu moeten we het doen met een korte video op X en enkele screenshots, die je hieronder kunt bekijken.