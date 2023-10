In maart dit jaar liet Bandai Namco ons weten dat Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 in ontwikkeling is. Sindsdien hebben we echter niets meer over deze titel gehoord. Het lijkt er echter op dat daar binnenkort verandering in komt.

Gematsu heeft opgemerkt dat er een handelsmerk is aangevraagd voor ‘Sparking! Zero’. Hoewel dit niet direct klinkt als Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, is ‘sparking’ een veelgebruikte term in de franchise. Het komt voor in het introlied van Dragon Ball Z en Dragon Ball Z: Sparking! is de Japanse naam voor de originele Budokai Tenkaichi voor de PlayStation 2.

Het lijkt er dus op dat Bandai Namco in ieder geval bezig is met Dragon Ball Z. Aangezien de uitgever al heeft aangekondigd dat Budokai Tenkaichi 4 in ontwikkeling is, kunnen we binnenkort waarschijnlijk meer nieuws over deze titel verwachten.