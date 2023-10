Review | EA Sports FC 24 – 30 jaar lang heeft er een FIFA-game in de winkelrekken gelegen, maar aan alle dingen komt een eind en zo dus ook aan de naam FIFA bij de voetbalgames van EA. De franchise gaat namelijk verder onder de naam EA Sports FC. We moeten toegeven dat we het onder vrienden nog steeds over FIFA hebben, maar we kunnen wel beamen dat het marketingteam van Electronic Arts zeker genoeg hun best heeft gedaan om de game te promoten. Je moet immers onder een steen leven als je niet weet dat FIFA is omgedoopt naar EA Sports FC. Nu is de grote vraag echter of deze revolutie van een naamsverandering zich ook weerspiegelt in de game, al denken we dat de meesten het antwoord al wel kunnen raden.

(R)evolutie

EA Sports FC 24 heeft, net zoals zijn ‘voorgangers’, opnieuw heel wat modi te bieden en we beginnen met één van de grootste en populairste: Ultimate Team. Voor de spelers van de online modus Ultimate Team hebben we goed nieuws te melden: de toevoeging van ‘Evolutions’ zorgt voor de nodige verandering. Stel: jij opent een pakje met daarin je favoriete speler, maar je vindt dat zijn – en vanaf dit jaar ook ’haar’ – rating te laag is, dan kan je nu proberen zijn evolutie te bemachtigen en hem te evolueren naar een hogere rating. Dit doe je door de speler te selecteren en dan de vooropgestelde doelstellingen te voltooien. Gelukkig zijn deze uitdagingen niet al te ingewikkeld en kan je je team naar hartenlust versterken zonder extra FC Coins te moeten gebruiken. Jammer genoeg zorgt EA er dan wel weer op een andere manier voor dat velen toch nog wat meer geld uit hun zakken zullen halen. Packs grinden is nogal een bezigheid en de aankoop van extra FC Coins is met maar een paar kliks een gemakkelijkere route.

Een andere verandering aan Ultimate Team is de toevoeging van het vrouwenvoetbal. Zo zal je nu mannen en vrouwen uit je pakjes kunnen halen en deze kan je ook tegelijkertijd opstellen. De attributen van mannen en vrouwen zijn gelijkgetrokken om ervoor te zorgen dat ook de vrouwelijke spelers hun kans krijgen. Zo zullen er zelfs vrouwen zijn die Adama Traoré – een beer van een vent – opzij kunnen zetten, indien hun fysieke statistiek hoger ligt. Echt realistisch is dit natuurlijk niet, maar als dit het vrouwenvoetbal vooruithelpt, wie zijn wij dan om hier een mening over te hebben? Een gevolg dat we wel minder vinden, is dat het nu moeilijker zal zijn om je favoriete spelers uit de pakketjes te halen, aangezien de hoeveelheid spelers sterk toegenomen is. Gelukkig heeft het mixen van genders op het veld geen negatieve invloed op de chemie van je team, want spelers van eenzelfde club (mannen of vrouwen) tellen als hetzelfde team.

Verder is eigenlijk alles wel wat hetzelfde gebleven in Ultimate Team, zo kan je het nog steeds opnemen tegen de AI of tegen andere spelers in de volgende modi: UT Moments, Division Rivals, Squad Battles en UT Champions. Natuurlijk kent EA Sports FC 24 ook weer de VOLTA en de Pro Clubs modi. VOLTA is nog altijd de ervaring die het dichtst aanleunt bij de oude FIFA Street games en in Pro Clubs neem je het wederom met 11 tegen 11 op, waarbij jij één speler bestuurt. Veel is er niet veranderd in beide modi, het enige noemenswaardige is de toevoeging van cross-play. Dit is wel generatiegebonden, want PS4 en Xbox One spelen samen, net als PS5, Xbox Series X|S en pc samen spelen. Deze modi zijn dus voornamelijk leuk met vrienden, al is het gebrek aan grote vernieuwing wel wat jammer, omdat ze nu toch al enkele jaren als hetzelfde aanvoelen.

Alleen zijn is ook fijn

Wil jij liever geen extra geld uitgeven of grinden, dan zijn er gelukkig ook nog de carrièremodus voor zowel speler als manager en hier zijn nog geen microtransacties in terug te vinden – we kijken geïrriteerd naar jou NBA 2K24. Jammer genoeg zet de trend van het verwaarlozen van de singleplayer modi zich wel verder in EA Sports FC 24. Zo kent de ‘Create a club’ modus jammer genoeg eigenlijk geen vernieuwingen. Wij waren zo blij toen de modus enkele jaren geleden werd toegevoegd, maar sindsdien kent de modus helaas weinig liefde dus het is vooral meer van hetzelfde. In de manager carrière is er wel het één en ander veranderd. Zo zal je nu een speelstijl kunnen selecteren waarrond jij je team zal vormen. Dit zat eigenlijk al in de game, maar is nu een hele hoop overzichtelijker en gemakkelijker gemaakt.

Ook zal je nu hulptrainers kunnen aanstellen die je zullen helpen met het voorbereiden van wedstrijden en het verbeteren van je spelers. Zo zijn de wekelijkse trainingen vervangen door één training die voor de match zal plaatsvinden, indien je dit wenst te doen. Wanneer je deze training met succes voltooit, krijgen een paar van je spelers een boost in hun statistieken die één match lang duurt. We moeten eerlijk gezegd toegeven dat we deze training na de initiële wedstrijden links lieten liggen, net zoals de trainingen uit de vorige delen. De tijd die je er aan spendeert, weegt namelijk niet op tegen het nut van die boost. Het samenstellen van de juiste staf is echter een leuke bezigheid en zorgt ervoor dat er weer iets meer diepgang is door de seizoenen heen. Toch kunnen we er niet omheen dat we ergens de verwachting hadden dat de naamsverandering voor een revolutie garant zou staan, maar in de praktijk is het net zoals voorgaande jaren vooral verbeteren op kleine punten. In dat opzicht hadden we op iets meer gehoopt.

Tot slot hebben we nog de speler carrière en net zoals de manager variant is ook hier wat extra staf te bespeuren. Als speler krijg je namelijk een makelaar toegewezen die je zal helpen met het uittekenen van je carrière. De makelaar zal helpen bij het onderhandelen met teams en bij het onderhandelen over je loon. Zo heeft elk team een hoop vooropgestelde doelstellingen die je als speler zal moeten halen om bij te kunnen tekenen bij je huidige team of om een transfer te kunnen maken. Op zich een leuk concept, al moeten we toegeven dat sommige van de doelstellingen voor wat frustratie kunnen zorgen. Zo vraagt het ene team dat je goals moet maken met een volley, terwijl de andere verwacht dat je een bepaald aantal assists geeft. Het is jammer dat het team waar jij dolgraag naartoe zou willen, bepaalde eisen zou kunnen stellen die voor jou tegen jouw manier van spelen ingaan, waardoor je geforceerd wordt een andere speelstijl aan te nemen en dat strookt niet met je voetballer. Wat wel goed is, is dat de makelaar je in het kader van realisme laat weten dat een topteam niet meteen na je eerste seizoen interesse heeft in jouw diensten, waardoor de weg naar boven wat langer kan duren dan gewoonlijk.

Laat de bal maar rondgaan

EA bouwde, zoals je in onze preview al kon lezen, verder op hun laatste nieuwigheid: HypermotionV. Zo gebruiken ze tegenwoordig echte wedstrijddata om de animaties soepeler en vlotter te doen lopen. Dit merk je wel tot op bepaalde hoogte, al moeten we eerlijkheidshalve toegeven dat we de impact hiervan toch wat groter hadden ingeschat. Spelers hebben meer mogelijkheden om de bal te controleren of te passen en schieten, maar we hadden gehoopt dat dit nog iets prominenter aanwezig was en dat we nog meer bewegingen en acties uit de echte wereld naar voor zagen komen in de game. Het team van EA zou continu data halen uit wedstrijden die op dit moment gespeeld worden, dus dit zou met de tijd moeten verbeteren. Een mislukking willen we het dus zeker niet noemen, maar we hopen dat het in de toekomst nog ietsje opvallender aanwezig is. Wij willen namelijk het liefst alle bewegingen, acties en goals van de beste spelers ter wereld terugzien in de game, zo werd het namelijk beloofd, maar met de tijd zal dit misschien prominenter naar voren treden.

Een andere nieuwigheid zijn de Play Styles. Zoals eerder in de preview al aangehaald, zijn dit een soort vaardigheden die topspelers zullen bezitten en die actief worden indien de gepaste situatie zich voordoet. Zo zal een topper als Haaland de bal nog net wat harder in het netje rammen en een speler als Kerr zal de bal met nog meer finesse in het verste hoekje kunnen wegleggen. Zo zijn er in totaal 34 van deze Play Styles beschikbaar die gaan van betere vrije trappen tot unieke skillmoves en krachtigere kopballen. Deze extra boost voor je betere spelers zorgt ervoor dat zij nog meer bepalend zullen zijn, al moeten we ook hier opmerken dat dit qua gameplay niet extreem veel toevoegt, aangezien de attributen van deze spelers sowieso al goed was. Haaland kon een bal al met een ontzettende snelheid in het goal stampen en Kerr legde sowieso de bal al wel lekker weg in het hoekje.

Wat wel voor een uitdaging zorgt, is de mogelijkheid om nog preciezere passes te versturen. Duw je op R1 + driehoekje, dan krijg je een lijn te zien van hoe de bal zou vliegen mocht je loslaten. Duw je op R1 + L2 + driehoekje, dan geef je de bal ook nog een bepaalde curve mee. Hierdoor heb je dus meer controle over hoe de bal zal gaan en waar die terecht zal komen. In het begin is dit zeker even wennen en velen van onze passes kwamen elders terecht dan ons vooropgestelde doel, maar indien je wat doorzet, kan je ook echt hele mooie passes uit je thumbsticks toveren. Tot slot zullen spelers bij een tackle de bal meer proberen bij te houden waardoor je het spel sneller zal kunnen verderzetten en waardoor het liggend tackelen weer een haalbare methode is om de bal te veroveren. Al bij al kent de gameplay geen grote veranderingen, maar het nog preciezer kunnen passen en het beter kunnen tackelen zorgen wel voor wat extra controle tijdens de duels.

Shirtjes en ballen

Grafisch ziet EA Sports FC 24 er gewoon weer zeer goed uit. De game speelt in 4K op 60 frames per seconden en dankzij de Frostbite Sapien technologie worden spieren en shirtjes nog net wat realistischer in beeld gebracht dan de vorige jaren. Wat de sfeer in de stadions betreft, zit het ook wel goed en we zijn blij om te melden dat dit de meest ‘uitstaanbare’ soundtrack is die EA de laatste jaren in zijn voetbalgame heeft gestoken, al is dit natuurlijk wel smaak gebonden. Het nieuwe commentator duo dat voor vernieuwing zou moeten zorgen, is jammer genoeg alleen nog maar terug te vinden in de Kick-off modus en in Ultimate Team, waardoor we opnieuw naar dezelfde commentaren moeten luisteren.

Een laatste positieve vermelding zijn de menu’s: de kakofonie die de afgelopen jaren maar alomtegenwoordig was in de menu’s, heeft nu plaatsgemaakt voor een netter top-down menu. Navigeren is niet alleen gemakkelijker, maar ook is er nu de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens de rust beelden te tonen van de kleedkamer of van een interview terwijl je al je bekende menu opties handig links in beeld kan terugvinden. Afsluiten doen we met de toevoeging van wat extra presentatie-elementen gedurende de wedstrijd. Zo zien sommige weergaves van het scorebord er nieuw uit en ook is er een nieuwe visualisatie wat betreft de buitenspelval die we wel kunnen waarderen. Opvallend is dan weer dat soms verkeerde shirts worden getoond, of dat de bal na afloop na het oppakken weg is. Of wat te denken dat voor het zoveelste jaar op rij, niet de juiste bal geselecteerd is voor de Belgische competitie en zo is het – toegegeven onduidelijke – Play Off-systeem van België ook niet correct geïmplementeerd. Toch jammer, dit soort slordigheden.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.