Recent werd aangekondigd dat Nintendo en LEGO hun samenwerking verder zouden uitbreiden door ook sets gebaseerd op Animal Crossing te gaan produceren. Toen hadden we nog geen beeld of specifieke details, maar dat is nu ook vrijgegeven.

In totaal gaat het om vijf verschillende sets die allemaal op 1 maart 2024 worden uitgebracht. Het is mogelijk om deze sets met elkaar te combineren om zo een eigen eiland te maken. De vijf sets zijn de volgende: