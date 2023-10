In een wereld waarin alles duurder wordt zien we tegenwoordig meer prijsstijgingen dan verlagingen, ook van producten die reeds verkrijgbaar zijn. Zo ging de PlayStation 5 bijvoorbeeld vorig jaar in prijs omhoog, PlayStation Plus is duurder geworden en dat soort bewegingen hebben we ook bij Xbox Game Pass gezien.

Uit een bericht op het Japanse PlayStation Blog blijkt dat Sony de prijzen van accessoires daar gaat verhogen. Dit gaat dan om de DualSense controllers in alle kleuren, de Pulse 3D Wireless headset, de HD Camera en de Media Remote Control. Vooralsnog zijn de verhogingen enkel van toepassing op Japan, maar een prijsverhoging in het Westen is niet uitgesloten.

De prijsverhogingen gaan van pakweg 200 tot 2000 yen (variërend van een paar euro tot tops 15 euro), afhankelijk van het product, dus het zijn geen extreme stijgingen. Als dit ook op Europa van toepassing wordt, dan laten we het uiteraard weten.