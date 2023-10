Nintendo heeft een nieuwe firmware update voor de Nintendo Switch uitgerold en daarmee gaat de systeemsoftware versie naar 17.0.0. Deze update is nu te downloaden en komt met weinig bijzonderheden.

De patch notes geven aan dat de update bedoeld is voor algemene verbeteringen aan de systeemstabiliteit wat de gebruikerservaring ten goede zou moeten komen. Kortom, een update zoals we die vaker zien.

Uit een datamine blijkt dat er nog wat aanpassingen zijn gedaan aan de ‘slechte woordenlijst’ in meerdere talen, zoals vaker gebeurt en niet in de patch notes staat. Mocht er nog iets meer noemenswaardig opduiken, dan laten we het weten.