Het mag gerust gezegd worden dat Bowser en Princess Peach niet echt goed samengaan. In de vele Mario-games gijzelt Bowser de prinses en is het aan Mario om haar uit zijn klauwen te redden. Ook in de succesvolle Mario-film kan Bowser zijn liefde niet anders uitdrukken dan met het nummer ‘Peaches’ dat luidkeels door Jack Black vertolkt wordt. Het liefdesleven van Bowser gaat niet over rozen.

Met de naderende release van Super Mario Bros. Wonder probeert Bowser het meer op de traditionele manier, zoals in de onderstaande teaser. Hierin zien we hoe Bowser met een enkele bloem het hart van Princess Peach probeert te veroveren. Zij verandert plots in haar olifant vorm – een nieuwe power-up in Wonder – en dat maakt zoveel indruk bij Bowser dat hij haar een boeket bloemen aanbiedt.

Hieronder kan je de korte teaser trailer bekijken. Wil je meer weten over de game? Lees dan zeker onze preview. Super Mario Bros. Wonder is vanaf 20 oktober verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.