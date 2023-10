Dat Mortal Kombat 1 überhaupt voor de Nintendo Switch is uitgebracht blijft een rare realiteit. Toen de game verscheen presteerde deze dan ook eigenlijk wel zoals we hadden verwacht op de verouderde hardware van Nintendo… Niet al te best dus. NetherRealm geeft echter niet zo makkelijk op en dus heeft Mortal Kombat 1 een flinke update gekregen.

In de patch notes die we hieronder hebben geplaatst zien we dan ook een paar technische verbeteringen voorbij komen. Performance, laadtijden én het algehele visuele aspect zouden moeten zijn verbeterd met deze update. Daarnaast begint ook het eerste seizoen van de Invasions modus en er is wat werk verricht aan de balans tussen de vechters.