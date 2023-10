Met de komst van de nieuwe PlayStation 5 modellen zal de vorm van de console ietwat veranderen. Zo is de totale omvang kleiner en de disc drive is nu optioneel, wat het makkelijker maakt om uit te breiden als je in eerste instantie een digitaal model hebt aangeschaft.

De console is dus wat anders, maar alle functionaliteiten zijn identiek aan de oorspronkelijke PlayStation 5. Dit gaat ook op voor de mogelijkheid om het interne geheugen uit te breiden. Zo zal het ook bij de nieuwe modellen mogelijk zijn om een extra SSD in de console te steken als je dat nodig acht.

Een vertegenwoordiger van Sony PlayStation heeft aan IGN bevestigd dat de optie daartoe beschikbaar is bij de PlayStation 5 Slim. Overigens is de opslag van de console wel toegenomen, want de nieuwe modellen komen standaard met 1TB intern geheugen in tegenstelling tot 625GB wat nu gebruikelijk is.