SEGA bracht ons eind vorig jaar Sonic Frontiers en deze week verschijnt Sonic Superstars. Twee Sonic-games in een jaar tijd is niet gek en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal stoppen, want volgens een gelekt document zou SEGA van plan zijn om eind volgend jaar weer een nieuwe game uit te brengen.

Het document stond kortstondig op Reddit, maar is weer verdwenen. In het document, dat je hieronder kunt vinden, valt te zien dat de Knuckles tv-show in het eerste kwartaal van 2024 uitkomt en het derde seizoen van Sonic Prime staat gepland voor hetzelfde kwartaal.

Later in het jaar morgen we extra content voor Sonic Superstars verwachten en dan in het najaar staat een nieuwe game gepland. Verdere details worden er niet gegeven, maar gezien SEGA lekker op dreef is zouden we er ook niet raar van opkijken.