Cyberpunk 2077 biedt momenteel een zeer solide ervaring, maar dat was niet het geval bij de lancering, wat resulteerde in een laag moraal bij CD Projekt RED. De Poolse ontwikkelaar heeft nu veranderingen doorgevoerd om dergelijke problemen bij hun huidige project en in de toekomst te voorkomen.

Colin Walder, een manager bij CD Projekt RED, heeft tegenover Invenglobal verklaard dat er bij het nieuwe project vanaf het begin demo’s en interne beoordelingen van de consoleversies worden gemaakt, iets wat bij Cyberpunk 2077 pas in een veel later stadium gebeurde. Dit moet de kwaliteit van deze versies ten goede komen.

Een andere verandering is dat wanneer de deadline nadert, er niet meer wordt gesproken over ‘crunch’. In plaats daarvan wordt er voorgesteld om het werkschema aan te passen of te kijken naar alternatieve aanpakken. Op deze manier kan het team zien dat ze crunch willen voorkomen, wat volgens Walder weer bijdraagt aan een beter moraal binnen het team.

“For instance, when a deadline is looming, instead of reverting to crunch, we might say, ‘Let’s adjust the schedule,’ or, ‘Let’s approach this differently.’ Once this becomes a repeated behaviour – once the team sees a genuine effort to prevent crunch – that’s when trust and morale start to rebuild.”