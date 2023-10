We zijn in de tweede helft van de maand oktober aangekomen en het was nog even onduidelijk welke games er op het programma staan voor Xbox Game Pass de komende twee weken. Via Xbox Wire heeft Microsoft dit nu bekendgemaakt en hieronder op een rijtje alle aanstaande releases.

Vanaf vandaag

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, console & pc)

Vanaf 19 oktober

F1 Manager 2023 (Cloud, console & pc)

Vanaf 24 oktober

Cities: Skylines II (Pc)

Vanaf 26 oktober

Dead Space (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud & console)

Mineko’s Night Market (Cloud, console & pc)

Vanaf 31 oktober

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, console & pc)

Jusant (Cloud, console & pc)

Met de bovenstaande nieuwe toevoegingen staan er ook titels op stapel die Xbox Game Pass weer zullen verlaten en dat zijn de onderstaande. Die zijn vanaf 31 oktober niet langer via de dienst beschikbaar.

Gunfire Reborn (Cloud, console & pc)

Kill It With Fire (Cloud, console & pc)

Persona 5 Royal (Cloud, console & pc)

Signalis (Cloud, console & pc)

Solasta Crown of the Magister (Cloud, console & pc)

