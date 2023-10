Alan Wake II is vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar en morgenmiddag zal het embargo op de reviews verlopen, waarmee we zullen horen hoe de nieuwste creatie van Remedy Entertainment bevalt. Tijdens de Xbox Partner Preview kwam de game ook weer even aan bod, zoals eerder aangekondigd.

Het betreft hier de officiële launch trailer, die je hieronder kunt bekijken. Daaruit wordt wel duidelijk dat Alan Wake II een behoorlijk angstaanjagende game wordt. Overigens bleef het daar niet bij, want ook werd er nog een gameplay video vertoond. Die check je eveneens hieronder.