Vorige week lekte via de Xbox Store uit dat Omni-Man als extra personage naar Mortal Kombat 1 zou komen. Dit is nu officieel door NetherRealm Studios en Warner Bros. Games bevestigd.

De Xbox Store had alleen niet alle informatie correct. Er stond namelijk te lezen dat Omni-Man op 6 november in early acces beschikbaar zou zijn. Dit is niet het geval, want het nieuwe speelbare personage zal pas op 9 november uitkomen voor gamers die de seizoenspas hebben aangeschaft. Vanaf 16 november is Omni-Man voor iedereen verkrijgbaar.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin de nieuwe vechter wordt getoond en die kan je hieronder bekijken.