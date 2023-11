LEGO 2K Goooal! is al meerdere keren opgedoken, maar de game is nog steeds niet officieel aangekondigd. De onthulling lijkt nu toch echt aanstaande te zijn, want het spel is nu ook gespot in de PlayStation Store.

In februari 2022 werd er voor het eerst een voetbalspel van LEGO aangehaald in een gerucht. Aan het einde van datzelfde jaar werd er een LEGO-figuurtje gesignaleerd van een voetballer, waarbij het logo van 2K op de verpakking te zien was. Dit jaar dook LEGO 2K Goooal! ook op de websites van de rating boards van Zuid-Korea en Taiwan op. Tevens werd het spel eind juli ook nog eens gespot bij Amazon.

Een Reddit-gebruiker heeft het voetbalspel nu gespot in de PlayStation Store. De game kwam daar tevoorschijn toen hij ‘Build Up’ invulde in de zoekbalk. De desbetreffende pagina is nu niet meer beschikbaar, maar er is hier wel een screenshot van gemaakt, evenals van de boxart. Beide check je hieronder.