SEGA wil Sonic nog steeds groter maken dan Mario, dus willen ze alles doen wat Nintendo ook met hun mascotte doet. Aangezien er verschillende Mario-gerelateerde LEGO-sets zijn, kan de blauwe egel niet achterblijven. Er is daarom weer een nieuwe Sonic the Hedgehog LEGO-set onderweg.

In augustus van dit jaar kwamen er al nieuwe Sonic the Hedgehog LEGO-sets uit en volgend jaar zal dat niet anders zijn. De eerste die in de winkel zal liggen is ‘Shadow the Hedgehog ontsnapping’. Deze set bestaat uit 196 steentjes en hiermee kan je een motor voor Shadow bouwen, plus een laboratorium en personages uit de videogame, waaronder een Clucky en de Badnik RhinoBot.

De nieuwe LEGO-set zal op 1 januari 2024 in de winkels liggen voor een adviesprijs van € 20,99. Meer informatie over de set kan je hier vinden.