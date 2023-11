Het derde kwartaal van het jaar 2023 ligt inmiddels achter ons en dan is het voor veel bedrijven tijd om de cijfers bekend te maken, zo ook door Sony Interactive Entertainment. Het Japanse bedrijf heeft laten weten dat de PlayStation 5 nog altijd als een trein gaat en dat de 50 miljoen in beeld komt.

Op 30 september 2023 stond het aantal verscheepte PlayStation 5 consoles op 46.6 miljoen exemplaren. In het afgelopen kwartaal werden er 4.9 miljoen units verscheept, wat een groei is van 1.6 miljoen tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Verscheept is echter niet hetzelfde als verkocht, dus het daadwerkelijke verkoopaantal ligt lager.

Verder kon Sony melden dat er maandelijks 107 miljoen actieve gebruikers op het PlayStation Network zijn, wat een groei van 5 miljoen is tegenover vorig jaar. Tot slot werden er in totaal 67.6 miljoen games verkocht in het afgelopen kwartaal. Dit voor de PlayStation 4 en 5 gecombineerd.