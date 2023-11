Free Radical is een ontwikkelaar die ons in het verleden TimeSplitters bracht, een destijds buitengewoon populaire franchise waar we tegenwoordig weinig van horen. Deze ontwikkelaar valt vandaag de dag onder Embracer Group en die is al even bezig met een reorganisatie.

Als gevolg hiervan werd bijvoorbeeld Volition Inc. gesloten en nu vallen er ook ontslagen bij Free Radical. Sterker nog, er bestaat een kans dat de ontwikkelaar in z’n geheel gesloten wordt, al is het niet meer de studio van weleer. Dit komt doordat de ontwikkelaar regelmatig van eigenaar is gewisseld.

In 2009 werd de studio gekocht door Crytek die het Crytek UK noemde. In 2014 werd de studio aan Deep Silver verkocht en ging het opereren onder de noemer Dambuster Studios, die ons recent Dead Island 2 heeft gebracht. Onder de vlag van Deep Silver werd de naam Free Radical weer teruggebracht en een nieuwe studio opgezet.

Het doel van deze studio was om een nieuwe TimeSplitters te gaan maken, waar oorspronkelijke ontwikkelaars bij betrokken zijn. Tot een resultaat zal het waarschijnlijk niet komen, want VGC meldt dat er plannen zijn om de ontwikkelaar weer te sluiten. Dit doet ook de kans op een nieuwe TimeSplitters aanzienlijk slinken, helaas.