Square Enix werkt momenteel aan Final Fantasy VII Rebirth, de opvolger van Final Fantasy VII Remake. Deze game moet begin volgend jaar verschijnen en eerder heeft de uitgever al aangegeven dat spelers het vorige deel niet per se gespeeld hoeven te hebben om in deze game te kunnen duiken.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om nieuwe spelers op de hoogte te stellen en volgens het laatste nieuws gebruikt Square Enix hiervoor een video van maar liefst 17 minuten. Dit zou producer Yoshinori Kitase hebben aangegeven, zo wordt gemeld op een Koreaans forum.

Kitase zou dat in een interview gezegd hebben, al staat er geen bron bij. Korrel zout dus, maar streamer Aitai Kimoch stipt in een bericht op X aan dat een fragment uit de recente trailer voor de game afkomstig is uit het einde van Final Fantasy VII Remake, maar dan in CG. Dit geeft het bericht dus enige geloofwaardigheid.

Zodra Square Enix een bevestiging geeft, lees je het hier.