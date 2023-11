De nieuwe PlayStation 5 duikt nu steeds meer op nu het platform in de Verenigde Staten is uitgebracht. Dit levert interessante video’s op omtrent het formaat van de console, maar ook kunnen we nu een blik werpen op de verwijderbare disc drive.

Een nieuwe video laat zien hoe gemakkelijk het is om de disc drive van de console los te klikken, alsook weer te bevestigen op de console. Hierbij wordt ook even het plaatsen van de drive op twee systemen getest om te zien hoe de console het registreert, het gaat allemaal erg soepel.

Dit bewijst ook dat de disc drive niet gebonden is aan een platform na het installeren, ondanks dat de console een internetverbinding vereist bij de installatie. Je bent als gebruiker dus vrij om de disc drive te plaatsen en te verwijderen wanneer je maar wilt.

Wel is het bij elke nieuwe plaatsing vereist om te verbinden met het web voor verificatie, want anders is het onmogelijk om een disc in de drive te stoppen. Dat eenmaal gedaan, dan kan je de console met disc drive prima zonder internetverbinding gebruiken.