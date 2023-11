Black Friday komt er weer aan en dat betekent ook in de Benelux allemaal scherpe aanbiedingen en mooie acties, die vandaag al beginnen. Daarvoor kunnen we natuurlijk in de PlayStation Store terecht als het op games aankomt, maar ook hardware gaat in de aanbieding bij PlayStation Direct en diverse merchandise zal afgeprijsd zijn in de PlayStation Gear Store.

Wat betreft PlayStation Plus is dit het moment om je abonnement te verlengen of een nieuw abonnement af te sluiten, want je krijgt een korting. De korting neemt toe naarmate je een hogere tier neemt, voor PlayStation Plus Extra zou dat 25% moeten zijn en voor PlayStation Plus Premium 30%.

Als je geen abonnement hebt, dan kun je nu een jaarabonnement afsluiten voor de volgende prijzen:

PlayStation Plus Essential – Van € 71,99 voor € 57,59

PlayStation Plus Extra – Van € 125,99 voor € 94,49

PlayStation Plus Premium – Van € 151,99 voor € 106,39

Als je inlogt in de PlayStation Store kun je bij abonnementen ook kiezen voor een upgrade van je huidige abonnement. De prijzen daarbij verschillen op basis van hoe lang je huidige Essential abonnement nog loopt, dus check voor jezelf wat een specifieke upgrade precies kost.

Als je van Essential naar Extra wilt upgraden krijg je over de resterende looptijd van je huidige abonnement 25% korting en als je naar Premium wilt upgraden krijg je over de huidige looptijd van je abonnement 30% korting.

Mocht je je abonnement willen verlengen of een nieuw abonnement willen afsluiten, dan kan je hier terecht voor een PlayStation kaart.