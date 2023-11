Konami is druk bezig met verschillende nieuwe en opgepoetste Silent Hill-titels. Daar zijn verschillende externe teams mee aan de gang, maar de ontwikkelaar/uitgever wil nu ook weer een eigen Silent Hill team op poten gaan zetten.

Konami had vroeger zijn eigen ‘Team Silent’, dat voor games in de franchise zorgde. Dit team viel uiteen nadat de serie aan kracht verloor en Konami besloot Silent Hill voorlopig in de ijskast te zetten. Nu is de Japanse ontwikkelaar/uitgever weer op zoek naar mensen voor een nieuw Silent Hill team.

Er staan vacatures open voor onder andere artists, planners, engineers en project managers. Van deze mensen wordt gevraagd dat ze houden van actie- en horrorgames en games die zware thema’s bevatten.