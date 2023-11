De jaarlijkse The Game Awards 2023 show zal voor het Europese publiek op 8 december in de vroege nacht plaatsvinden. Dan komen we te weten welke games en personen in verschillende categorieën een Game Award hebben gewonnen.

De winnaars worden bepaald op basis van ruim 100 vaklui uit de media en influencers, dit in combinatie met het grote publiek dat kan stemmen. Zou het echter niet eens leuk zijn om voor een andere jury te kiezen?

Metacritic dacht er zo ook over en heeft in verschillende categorieën de genomineerden op een rijtje gezet met daarbij de gemiddelde scores. Die worden gebruikt om de winnaars te bepalen. Wie het hoogst scoort krijgt de award. Het rijtje van winnaars zou er dan zo uitzien.

Game of the Year – Baldur’s Gate 3

Best Independent Game – Dave the Diver

Best Debut Indie Game – Pizza Tower

Best VR / AR Game – Gran Turismo 7

Best Multiplayer – Baldur’s Gate 3

Best Mobile Game – Terra Nil

Best Narrative – Baldur’s Gate 3

Best Art Direction – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Action Game – Hi-Fi Rush

Best Action/Adventure Game – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Fighting Game – Street Fighter 6

Best RPG – Baldur’s Gate 3

Best Sim/Strategy Game – Pikmin 4

Best Sports/Racing Game – Forza Motorsport

Best Family Game – Super Mario Bros. Wonder

Baldur’s Gate 3 zou dus de grote winnaar van The Game Awards 2023 zijn als Metacritic de jury was. Op 8 december zullen we zien of de daadwerkelijke jury voor dezelfde uitslag kiest.