Sinds kort kan je met Like a Dragon: The Man Who Erased His Name aan de gang, maar je hoeft niet lang te wachten om het aankomende deel te spelen. Like A Dragon: Infinite Wealth ligt namelijk vanaf 26 januari 2024 in de winkels. Ben je van plan de pc-versie aan te schaffen, dan kan je nu al checken of je hardware het spel aankan.

Om het allernieuwste deel in de Like a Dragon-reeks te kunnen spelen, moet je pc minimaal voorzien zijn van een Intel Core i5-3470 3,2 GHz of AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz in combinatie met een Nvidia GeForce GTX 960 4 GB, AMD Radeon RX 460 4 GB of Intel Arc A380 6 GB. Je kunt de game dan spelen op 30 frames per seconde (met gebruik van FSR 1.0 in balanced), met een 1080p resolutie en de grafische settings op low.

Wil je Like A Dragon: Infinite Wealth spelen met 60 frames per seconde, een 1080p resolutie en high settings, dan moet je pc zijn voorzien van een Intel Core i7-4790 3,6 GHz of AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz. Als grafische kaart moet je een RTX 2060 6 GB, Radeon RX 5700 8 GB of Intel Arc A750 8 GB hebben.

Welke hardware vereist is voor een nog hogere resolutie en framerate is nog niet bekend. Wel hebben we de gedetailleerde systeemeisen voor de game op een rijtje gezet: