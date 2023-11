Nintendo en Sony PlayStation hebben reeds een globaal beeld van hun plannen voor Black Friday gegeven en de enige die nog ontbrak was natuurlijk Microsoft. Via Xbox Wire hebben ook zij nu licht laten schijnen op de deals waar je van kunt profiteren.

Qua systemen mogen we tot pakweg 50 euro korting verwachten op geselecteerde Xbox Series X en S consoles. Op de Xbox Wireless controller zal een korting van een tientje van kracht zijn, al geldt dat voor eveneens een selectie van modellen.

Hierbij stipt Microsoft ook aan dat de prijzen voor de Verenigde Staten zijn, het is dus een beetje onduidelijk hoe de deals hier in Europa zullen uitpakken. Naar verwachting zal het echter vergelijkbaar zijn. Verder ziet de planning er als volgt uit:

Vanaf 17 november

Tot 50% korting op digitale games

Tot 65% korting op geselecteerde titels van Xbox Game Studios

Tot 67% korting op geselecteerde pc-titels

Vanaf 18 november

Korting op Xbox Series X|S consoles

Korting op Xbox Wireless controllers

Vanaf 23 november

Gratis graveerwerk in Xbox Elite Wirless Controller Series 2 via Xbox Design Lab

Voor de hardware deals is het verstandig om Xbox.com in de gaten te houden en voor de korting op games kan je vanaf de genoemde datum in de Xbox Store terecht. Een overzicht van titels kan je hier alvast vinden. Bij meer aanvullende details of spectaculaire deals, laten we het weten.