Eerder deze week kon je hier lezen dat Baldur’s Gate 3 in meerdere categorieën genomineerd is voor de 2023-editie van The Game Awards. Een ervaring die ontwikkelaar Larian als een heuse eer beschouwd, alsook een bron van motivatie om in de toekomst nóg betere projecten uit te werken.

Op X uitte de studio zijn dankbaarheid en beloofde het in zijn volgende game de nodige grenzen te verleggen. Meer dan dat mocht Larian nog niet prijsgeven, maar het klinkt alvast uitermate veelbelovend.

“This is a real honor, especially in a year with so many releases. Seeing our little “niche rpg” make such waves is very motivating. I wish I could tell you about our next big game but this is really encouraging us to ensure it pushes many boundaries. I’m very excited about it.”