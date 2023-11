Nadat de Embracer Group de ene na de andere ontwikkelaar opkocht, is het bedrijf nu bezig met een grootschalige reorganisatie. Dit heeft onder andere al geleid tot het sluiten van Volition en Gearbox Entertainment staat waarschijnlijk in de verkoop, maar hier zal het niet bij blijven.

Embracer Group heeft bekendgemaakt dat zij in het tweede kwartaal van dit fiscale jaar al 900 mensen op straat hebben gezet. Chief financial officer Müge Bouillion laat weten dat daar nog meer bij zullen komen, want het is de bedoeling om meer studio’s te sluiten of verkopen.

Welke ontwikkelaars hieronder vallen, is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk is Free Radical daar één van.

“Since the end of Q2, in respect of due process and commercial sensitivity, we will not comment on the specifics, but further restructurings, closures, buyouts, are in process, and that will lead to additional headcount reductions.”