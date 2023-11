Wanneer je een dagje ouder wordt, vergeet je al wel eens wat zaken. Stel nu, bijvoorbeeld, dat je begin volgend jaar al popelend Final Fantasy VII Rebirth opstart en plots merkt dat je (bijna) alles vergeten bent wat gebeurd is in de Final Fantasy VII Remake uit 2020? Tja, wat doe je dan? Je kan in een hoekje zitten huilen, de game spelen zonder dat je er iets van snapt… of je bekijkt de onderstaande handige video die Square Enix online heeft gezet.

Onlangs deed al het gerucht de ronde dat Final Fantasy VII Rebirth een uitgebreide recap video zou bevatten, die de gebeurtenissen van Final Fantasy VII Remake zou samenvatten. Dit blijkt te kloppen, want de genoemde video is nu al online verschenen. Handig, toch? Bekijk hem onderaan dit bericht.

Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari.