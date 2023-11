Ontwikkelaar Infinity Ward staat al jaar en dag bekend om zijn Call of Duty-games en heeft enkele van de grootste klassiekers uit de franchise op zijn naam staan. De studio blijft bovendien groter en groter worden. Zo werd er onlangs een nieuw filiaal geopend in Texas, Verenigde Staten, waar een kersvers team zal werken onder leiding van Riccard Linde, director of art and technology.

Wat zal deze studio precies doen? Werken aan Call of Duty, uiteraard. Had je iets anders verwacht? Een advertentie – je kan het citaat hieronder vinden – stelt dat de studio in Austin een veilige omgeving biedt om creatieve en innovatieve ervaringen te creëren voor de miljoenenfranchise. Wij hopen alleszins dat het zal helpen om Call of Duty uit het creatieve moeras te trekken.

“Infinity Ward has opened a brand new studio in Austin, TX. The studio will work on creating new and innovative experiences for Call of Duty and create state of the art technology to power them. Our studio provides a safe, trusting, and empowering environment to unleash your creativity and help make the extraordinary.”