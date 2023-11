Insomniac Games heeft Marvel’s Spider-Man 2 net uitgebracht en ondertussen is de ontwikkelaar al even bezig met Marvel’s Wolverine. Die game heeft officieel geen releasedatum of release window gekregen, maar de algemene veronderstelling is dat de game ergens eind 2024 uitkomt.

Het kan echter zo zijn dat de game pas later uitkomt. Dit meldt leaker Daniel Richtman, die stelt dat de game niet volgend jaar uitkomt, maar pas in 2025. Daarbij geeft hij ook aan dat de game een meer duistere en gewelddadige toon bevat dan de eerdere games van deze ontwikkelaar.

Verder zou de game zich afspelen in Madripoor, een stad in zuidoost Azië, gelegen binnen het Marvel universum. Deze stad staat al lang bekend als een thuisbasis voor piraten die gebouwd is op de rug van een draak.

Of het klopt is afwachten, maar als Marvel’s Wolverine niet in 2024 uitkomt is het vooralsnog qua first-party releases erg karig gesteld volgend jaar. De enige bevestigde game is The Last of Us: Part II Remastered.