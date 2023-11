Een ontwikkelaar die al een aantal (goede) virtual reality-titels voor verschillende platforms achter zijn naam heeft staan is nDreams. Deze ontwikkelaar gaf ook zijn eigen games uit, maar nu vallen zij onder een ander bedrijf. nDreams is namelijk opgekocht door Aonic.

Aonic is niet zo bekend, maar het bedrijf is de laatste tijd bezig om verschillende teams aan zich te binden. Zo hebben zij eerder dit jaar de Britse ontwikkelaar Milky Tea opgekocht, alsmede Otherside Entertainment, het bedrijf van Warren Spector.

Aonic had al $35 miljoen geïnvesteerd in nDreams, maar nu hebben zij de ontwikkelaar dus geheel opgekocht. nDreams CEO Patrick O’Luanaigh is erg blij met de overname en ziet de toekomst rooskleurig tegemoet.

“We set up nDreams in 2006, pivoted to focus exclusively on VR games in 2013, and we’re proud of everything we’ve achieved as an independent company. After 18 months of working together, we’re confident we’ve found the right partner in Aonic. This is the right moment to welcome their support to strengthen our position even further, and seize this critical moment for VR and [mixed reality].”