Gisteren kon je hier al zien hoe de acrobatische Harley Quinn haar mannetje staat in Suicide Squad: Kill the Justice League. Vandaag is het de beurt aan een heel andere figuur: de mythische King Shark. De reusachtige kruising tussen een bloeddorstige haai en een menselijke bodybuilder speelt als een doorwinterde tank en kan dus heel wat schade opslorpen.

De onderstaande trailer laat meer zien. Wij voelen alvast ons enthousiasme voor de titel langzaam maar zeker terugkomen. Jullie ook? Laat het ons weten. Suicide Squad: Kill the Justice League is vanaf 2 februari 2024 verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.