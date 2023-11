Eerder heb je al kunnen lezen dat de PlayStation 5 Slim een releasedatum voor het Verenigd Koninkrijk had gekregen. De console is daar officieel vanaf 29 november verkrijgbaar, maar voor de rest van Europa en dan de Benelux in het bijzonder was nog niets gecommuniceerd.

Blijkbaar ligt voor ons de release eerder, want het nieuwe PlayStation 5 model duikt bij steeds meer retailers op. Game Mania, maar ook Bol.com, CoolBlue en MediaMarkt bieden de console nu aan. Opvallend genoeg valt dit model niet onder de Black Friday sales, dus je betaalt € 449,99 voor de discloze editie en met disc drive kost de console € 549,99.

De verklaring is wellicht dat Sony expres de oudere modellen in de aanbieding doet, zodat ze die voorraad op kunnen ruimen. Mocht je per se de PlayStation 5 Slim willen hebben, dan zul je daar de reguliere prijs voor moeten betalen.